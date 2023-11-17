– Хочеться поговорити про вашу дружбу з Миколенком. Ви зустрілися тут. Як давно ти його бачив особисто до того, як приїхав у збірну?

– Я вже не пам’ятаю. Десь півроку, напевно, тому. Так, він – мій хороший друг, тому ми з ним часто спілкуємося. Він класний футболіст, і навіть можу подякувати йому за те, що він так добре себе проявив у Динамо, поїхав в АПЛ у топ-клуб і дав мені маленький шанс себе проявити.

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– Коли він, наприклад, раз забив, другий – ти йому щось писав?

– Так, він виставляє якусь історію в Instagram – я йому відповідаю якимось смайликом чи ще чимось, він мені відповідає. До речі, коли мені прийшов дебютний виклик у збірну, то він привітав мене, написав: "Вітаю, ти давно заслужив на це".

– Від кого першого почув інформацію, що ти викликаний?

– Від Жори Бущана. Він мені показав фотографію виклику, яка приходить на клуб, і я йому сказав, що так, це класно, але поки я не побачу офіційний список – не повірю. І потім, коли вже був офіційний виклик, тоді я вже з чистою душею, можна сказати, зрадів і вже тоді був впевнений, що поїду.

– Як ти вважаєш, те, що Миколенко роззабивався – це збіг обставин чи якісь інші причини?

– Не знаю, буває у футболістів, що коли ти забиваєш один – приходить наступний гол, тому що ти притягуєш це своїм гарним настроєм. Можливо, якби зараз не було паузи на збірні – він би й далі забивав, хто знає.

– Кажуть, що Миколенко входить до топ-5 найкращих захисників. Перебільшення?

– Не знаю. Він класний захисник. Найперше – він молодий. Йому усього 24, і він грає вже 2 роки в АПЛ. Тому так, можливо, він входить у топ-5 захисників.

– Конкурувати з таким другом непросто. Але ж це футбол, шанси бувають, часто треба підстрахувати, бо не знаєш, як повернеться.

– У нього такий стиль, він дуже сильний в обороні. Я про себе не можу такого сказати. Я, як мені здається, більш атакувального плану. Бувають різні ігри, різні плани на гру, і тому, можливо, Сергій Станіславович знайде, як правильно використовувати мої якості.

– Ти готовий зіграти там, де скажуть, більшою мірою, звичайно, на лівому фланзі?

– Так, звичайно, – сказав Дубінчак у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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