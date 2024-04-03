У вівторок, 2 квітня, Тібо Куртуа і його дружина Мішель Герциг оголосили про народження своєї першої дитини. "Ласкаво просимо у світ, наша маленька Еллі. Ми тебе дуже любимо", – написали Тібо і Мішель у своєму Instagram. Еллі народилася минулої суботи, 30 березня.

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У Куртуа вже є двоє дітей від попередніх стосунків – Адріана (8 років) і Ніколя (6 років). "Вони дуже милі і швидко мене прийняли. Ми одна сім'я і це дуже зворушливо. Вони бачать у мені свого друга. Не секрет, що коли у партнера є діти від попередніх стосунків, новому партнеру не завжди легко. Але мені дуже пощастило: вони чудові діти", – зазначала раніше 26-річна Мішель.

Нагадаємо, що зараз Куртуа відновлюється після розриву меніска правого коліна. Він переніс успішну операцію два тижні тому і буде виключений з гри мінімум 6 тижнів.

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