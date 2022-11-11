Мадридський Реал повернувся на переможний шлях після несподіваної поразки від Райо Вальєкано у попередньому турі. Ось тільки назвати перемогу команди Карло Анчелотті над Кадісом впевненою аж ніяк не можна. "Вершкові" зіграли не на повну силу і здобули перемогу на класі з різницею в один м'яч. І це у матчі з командою з 19 місця турнірної таблиці...

Реал втримав важку перемогу над Кадісом – гол екс-карпатівця ледь не зіпсував тріумфальне повернення Крооса

Складається враження, що в матчі з Селтіком нападник Шахтаря Данило Сікан своїм промахом із чудової позиції запустив флешмоб. Нещодавно цей трюк повторив форвард Роми Таммі Абрахам, і ось цього разу черга дійшла до Луки Модріча. Хорват замикав пас Вінісіуса майже з лінії воротарського майданчика, але пробив повз ворота.

Тому цього вечора Реалу довелося задовольнитися голами Едера Мілітао та Тоні Крооса. У складі Кадіса єдиним голом відзначився колишній гравець львівських Карпат Лукас Перес.