Кадіс у матчі 14-го туру Ла Ліги дав крутий бій Реалу на Сантьяго Бернабеу, але поразки не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Реал потужно пройшов майже весь 2022-й рік, але під кінець мадридці дещо посипались. Знову втративши Бензема, "королівський клуб" не зміг переграти Жирону (1:1) й зазнав поразки від Райо Вальєкано (2:3). Барса скористалась подарунками, вирвавшись у лідери Прімери, тож у домашньому поєдинку з Кадісом "вершкові" не мали права на осічку.

Бензема досі недоступний, однак після дискваліфікації у склад Реала повернувся Кроос. Крім того, Карло Анчелотті після фіаско з Райо залишив у запасі Карвахаля, випустивши Васкеса. Асенсіо присів на лавку, а в трійку атаки знову піднявся Вальверде.

Кадіс йшов на передостанній позиції, хоча за останні чотири тури "підводники" зуміли розбити Атлетіко й втримати нічию з Бетісом. До того ж, андалусійці мали на воротах Ледесму, пробити якого завжди важко. Словом, "бланкос" не могли очікувати на легку прогулянку – і матч дійсно виявився непростим. Вже на 11-й хвилині Еспіно ледь не вивів гостей уперед ударом зі штрафного метрів з 30-ти. Мадридців врятувала поперечина.

Господарі, звісно ж, домінували, володіючи м'ячем 70% часу, однак небезпечних моментів не виникало. Сім із восьми пострілів "бланкос" до перерви потягнули всього на 0,25 очікуваних голів. Тим не менш, восьмий виявився фатальним для Кадіса – Кроос виконав подачу з лівого флангу, а Мілітао спокійно замкнув. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Відновити статус-кво Кадіс міг на початку другого тайму. Лосано на 53-й хвилині виконав шикарне закидання на лівий кут воротарського, а Собріно пробив у дотик. На жаль для Рубена, Куртуа врятував "вершкових".

В цілому, другий тайм мало відрізнявся від першого. Навіть статистика була схожою. Реал, однак, суттєво додав у просування м'ячі – атаки мадридців стали більш конкретними. Гострих вривань у штрафний було більше, хоча кількість ударів з периметру не змінилась (по два за кожні 45 хвилин). Декілька хороших атак підопічні Карло Анчелотті запороли суто через індивідуальне виконання.

Тим не менш, на 70-й хвилині перевага господарів таки вилилась у другий гол. Він прийшов внаслідок трьох поспіль кутових – останній з них завершився вдалим відскоком на ногу Кроосу. Тоні потужним ударом запустив м'яч у лівий нижній кут воріт Ледесми. 2:0!

На 79-й Реал міг і розгром влаштувати внаслідок вривання Вінісіуса на лівий край штрафного – бразилець витягнув на себе трьох захисників і голкіпера, покотивши м'яч під удар Модрічу. Втім, Лука з метру примудрився не влучити, за що миттєво прилетіло покарання.

На 82-й хвилині Бонгонда влетів на лівий край карного майданчика й пробив у ближній кут. Постріл не був складним, але Куртуа не зміг зафіксувати м'яч у руках. Добивання від Негредо бельгієць ще витягнув, однак тут же по воротах бахнув екс-карпатівець Перес – 2:1!

У компенсований же час Еспіно міг шокувати Сантяго Бернабеу, прийнявши закидання на лівий кут воротарського й пробивши головою у ближню дев'ятку. На жаль для гостей, м'яч пролетів над каркасом. У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Реала. Перед паузою на ЧС-2022 "вершкові" скоротили відставання від Барселони до двох очок.