Спартак предложил Далласу 13 млн долларов за переход 23-летнего нападающего Хесуса Феррейры – и получил одобрение как от американского клуба, так и от самого игрока. Однако МЛС заблокировала трансфер.

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Как информирует Daily Mail, американская лига мотивировала своё решение "рисками для американских компаний, которые ведут дела с российскими компаниями". Сообщается, что перед принятием этого принципиального решения МЛС провела тщательную юридическую консультацию.

Феррейра является одним из ведущих нападающих МЛС. В 23 матчах за сборную США он забил 15 мячей.

Интересы Хесуса представляет та же адвокатская контора, что и баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в России в феврале 2022 года и незаконно удерживалась в этой террористической стране по надуманному обвинению о хранении наркотиков.

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