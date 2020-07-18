МЛС відклала дебют нових клубів через коронавірус

Керівництво північноамериканської МЛС через пандемію коронавірусу вирішило відкласти розширення елітного дивізіону відразу для трьох клубів.

Дебют трійки нових клубів відкладено на рік через економічні наслідки COVID-19, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Раніше МЛС планувала поповнитися 4-ма новими клубами в найближчі три сезони. Проте, тепер команди з Шарлотта, Сент-Луїса та Сакраменто змушені будуть зачекати зайвий рік через рішення комісара ліги Дона Гарбера та комітету з розширення. Таким чином, у 2021 році в МЛС дебютує лише Остін, Шарлотт візьме старт у 2022-му, а Сент-Луїс і Сакраменто – в 2023-му.

До слова, в рамках сезону-2020 в лізі дебютували Інтер Маямі та Нешвілл.

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