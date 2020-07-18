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МЛС відклала дебют нових клубів через коронавірус

13:57 - Читать на русском
МЛС відклала дебют нових клубів через коронавірус
Девід Бекхем – власник Інтера Маямі (в центрі) / Reuters

Керівництво північноамериканської МЛС через пандемію коронавірусу вирішило відкласти розширення елітного дивізіону відразу для трьох клубів.

Дебют трійки нових клубів відкладено на рік через економічні наслідки COVID-19, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Раніше МЛС планувала поповнитися 4-ма новими клубами в найближчі три сезони. Проте, тепер команди з Шарлотта, Сент-Луїса та Сакраменто змушені будуть зачекати зайвий рік через рішення комісара ліги Дона Гарбера та комітету з розширення. Таким чином, у 2021 році в МЛС дебютує лише Остін, Шарлотт візьме старт у 2022-му, а Сент-Луїс і Сакраменто – в 2023-му.

До слова, в рамках сезону-2020 в лізі дебютували Інтер Маямі та Нешвілл.

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Теги
коронавірус Світ МЛС
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