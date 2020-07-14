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Кавані відповів Бекхему на запрошення в Інтер Маямі

13:26 - Читать на русском
Кавані відповів Бекхему на запрошення в Інтер Маямі
Едінсон Кавані / Фото AFP

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані поки не має наміру підкорювати МЛС.

Представники Інтер Маямі на чолі з власником клубу Девідом Бекхемом тривалий час вели перемовини з агентами Едінсона Кавані, але в підсумку отримали відмову, повідомляє Calciomercato.

Кавані може стати порятунком Барселони у разі провалу з двома основними кандидатами

33-річний уругваєць вирішив, що хоче ще виступати у європейських чемпіонатах. Варто відзначити, що контракт Едінсона з ПСЖ завершуться цього літа, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Кавані провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами. Форвард захищав кольори парижан з 2013 року.

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Теги
Едінсон Едінсон Кавані Девід Девід Бекхем ПСЖ ПСЖ Франція МЛС Інтер Маямі Інтер Маямі Трансфери ПСЖ
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