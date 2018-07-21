Международный Кубок чемпионов: Манчестер Сити проиграл Боруссии Д – Зинченко "привез" пенальти

В матче Международного Кубка чемпионов Боруссия Д победила Манчестер Сити Александра Зинченко. Украинец отыграл весь матч.

Боруссия Д минимально победила Манчестер Сити в поединке Международного Кубка чемпионов. Единственный гол с пенальти провел Марио Гетце.

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Матч проходил в Чикаго. К слову, Александр Зинченко провел на поле весь поединок. Украинец действовал на позиции левого защитника и стал виновником пропущенного гола. Зинченко в своей штрафной сфолил против Пулишича. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Гетце.

К слову, недавно сообщалось, что Зинченко может покинуть Манчестер Сити.

Международный Кубок чемпионов

Манчестер Сити – Боруссия Д – 0:1

Гол: Гетце, 28 (пен)