Дмитро Іванісеня може роздавати інструкції про те, як закопати свою репутацію та кар'єру.

Колишній хавбек збірної України отримав російський паспорт, повідомляють ЗМІ держави-терориста.

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Уродженець Кривого Рогу пройшов школу Шахтаря, але дійти до першої команди "гірників" не вдалося. Іванісеня по-справжньому розквітнув у Зорі. Півзахисник регулярно виступав у єврокубках і отримав дебютний виклик до національної збірної. Андрій Шевченко випустив його в товариському матчі проти Естонії (листопад 2019-го).

Цей матч так і залишиться для Іванісені єдиним за збірну України. Влітку 2021-го він перебрався у Крилья Совєтов, за які виступає донині. 30-річний хавбек бовтається в "чемпіонаті болота" та остаточно закріпив статус зрадника, хоча мав усі шанси побудувати успішну кар'єру.

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