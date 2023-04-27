У Юлиана Нагельсманна есть причина, по которой он не спешит соглашаться на работу в Тоттенхеме.

Юлиан Нагельсманн не спешит принимать предложения по работе, несмотря на их наличие. И этому есть объяснение. Как информирует корреспондент The Daily Telegraph Джейсон Бёрт, Баварии полагается компенсация за бывшего тренера, если он возглавит другую команду.

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По этой причине вариант с Нагельсманном для Тоттенхэма считается "дорогим".

В то же время сам Нагельсманн ожидает получить компенсацию от мюнхенского клуба, если боссы Баварии решат расторгнуть его контракт до истечения срока своего действия.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн был уволен из Баварии из-за неудовлетворительного стиля игры команды и её результатов. Сейчас мюнхенцев возглавляет Томас Тухель.

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