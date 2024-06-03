Захисник Борусії Д Матс Хуммельс змінить клубну прописку вже цього літа.

Чинна угода 35-річного німця закінчується у червні 2024 року. Матс Хуммельс вирішив, що покине Борусію Д.

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За bulinews, відхід захисника – практично розв'язане питання. Контракт із Хуммельсом продовжувати не збираються, якщо не станеться "дива". Стверджується, що головною причиною розставання є погані стосунки з Едіном Терзичем, головним тренером. Їм завдано "непоправної шкоди".

До того ж керівництво Борусії сумнівається, що 35-річний захисник зможе й надалі грати на високому рівні.

Нагадаємо, що Хуммельс виступає за "бджіл" з 2019 року. Загалом за Борусію Матс відіграв у 508 матчах у всіх турнірах. В його активі 38 голів та 23 асисти.

Хуммельс двічі вигравав з "бджолами" Кубок Німеччини і тричі Суперкубок. У складі збірної Німеччини він здобував титул чемпіона світу у 2014 році.

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