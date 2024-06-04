Нагороду "Лев матчу" доволі очікувано забрав Анатолій Трубін, інформує прес-служба УАФ.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

Кіпер збірної України здійснив 5 сейвів, зіграв впевнено і став однією з головних причин нульової нічиєї. Трубін отримав 36% голосів вболівальників. Трійку лідерів доповнили Віктор Циганков (19%) та Михайло Мудрик (12%).

Нагадаємо, спаринг проти Німеччини – лише перший з трьох, який Україна запланувала в рамках підготовки до Євро-2024. Попереду ще Польща (7 червня) та Молдова (11-го). Підопічні Реброва стартують на чемпіонаті Європи 17 червня матчем проти Румунії.

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