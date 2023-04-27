Німецький фахівець залишився без роботи в березні, коли його звільнили з мюнхенського клубу. Нагельсманн деякий час знаходився серед кандидатів на пост головного тренера Челсі, але відмовив "синім".

Нагельсманн після провалу з Челсі отримав новий варіант в АПЛ

Згідно з інформацією Bild, німецький фахівець зосереджений на переговорах із Тоттенхемом. Нагельсманну було б дуже цікаво очолити клуб на початку наступного сезону. Але він вимагає право вирішального голосу щодо трансферів. Якщо "шпори" виконають цю умову, то молодий тренер підпише угоду. Раніше преса повідомляла, що Тоттенхем – пріоритетний варіант для Нагельсманна.

"Шпори" перебувають на сьомій сходинці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 53 бали. Від четвертого місця вони відстають на шість очок.

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