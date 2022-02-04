Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко не приховує свого розчарування через те, що його перехід до Барселони не відбувся.

"У Аяксі мене зрозуміли, у них є свої мотиви, але це соромно. Я відчуваю, що не можна втрачати можливості, і це унікальна можливість потрапити в такий клуб, як Барселона. Для мене це була можливість мрії, і вони не змогли мені допомогти.

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З самого початку не було ясності, також не було ясності, щоб сказати мені, що вони не збираються мені допомагати. Я розчарований, бо відчуваю, що мій професіоналізм зашкодив мені", – цитує Тальяфіко Sport.es з посиланням на AS.

Зауважимо, Ніколас Тальяфіко виступає за "Божих синів" з 2018-го, цього сезону провів 15 поєдинків. Контракт з Аяксом розрахований до літа 2023 року.

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