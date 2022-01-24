29-річний гравець збірної Аргентини прагне одягнути футболку іспанського гранда, стверджує Фабріціо Романо. Барселона – єдиний клуб, де хоче опинитись Тальяфіко.

Трансферна ціль Барселони й Реала готується до відходу з Аякса: "5%, що я залишусь"

Інші варіанти він категорично відкидає і сподівається, що Аякс відпустить його до закриття трансферного вікна. Амстердамці не воліють відпускати його в оренду, але Ніколас налаштований вмовляти керівництво клубу до останнього.

Зауважимо, Ніколас Тальяфіко виступає за "Божих синів" з 2018-го, цього сезону провів 15 поєдинків. Контракт з Аяксом розрахований до літа 2023 року.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом