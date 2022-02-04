Защитник Аякса Николас Тальяфико не скрывает своего разочарования из-за того, что его переход в Барселону не состоялся.

"В Аяксе меня поняли, у них есть свои мотивы, но это стыдно. Я чувствую, что нельзя упускать возможности, и это уникальная возможность попасть в такой клуб как Барселона. Для меня это была возможность мечты и они не смогли мне помочь.

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С самого начала не было ясности, также не было ясности, чтобы сказать мне, что они не собираются мне помогать. Я разочарован, потому что чувствую, что мой профессионализм причинил мне вред", – цитирует Тальяфико Sport.es со ссылкой на AS.

Отметим, Николас Тальяфико выступает за "Божиих сыновей" с 2018-го, в этом сезоне провел 15 поединков. Контракт с Аяксом рассчитан до лета 2023 года.

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