У неділю, 1 травня, Динамо провело чергове тренування у Бухаресті на базі збірної Румунії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До першої команди приєдналися шість гравців із юнацького складу, які мають замінити збірників. Прізвища футболістів не називаються.

Першу половину тренування молодь відпрацювала разом із усіма, а далі вирушила займатися індивідуально під керівництвом асистентів головного тренера. У повноцінний робочий процес представники U-19 увіллються вже після матчу з Базелем, який заплановано на 4 травня.

Нагадаємо, саме після поєдинку зі швейцарцями динамівці вирушать до табору збірної України для підготовки до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією.

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