Карпати взяли на перегляд трьох новачків – один з них відразу отримав капітанську пов'язку

У спарингу проти Львова U-21 взяли участь троє потенційних новачків, інформує офіційний сайт "левів".

Впевнений дебют оновлених Карпат у відеоогляді матчу проти Львова U-21

Найдосвідченіший з них – Назар Вербний, який відразу отримав капітанську пов'язку. 23-річний хавбек вже має у своєму активі 49 матчів за Карпати. Останнім його клубом був донецький Олімпік.

Двоє інших гравців виховувалися в системі Карпат, однак за першу команду не провели жодного матчу. Це 25-річний півзахисник Ігор Поручинський та форвард Юрій Верещак, який старший на один рік. Останній у матчі проти Львова U-21 відзначився голом.

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