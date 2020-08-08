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Карпати взяли на перегляд трьох новачків – один з них відразу отримав капітанську пов'язку

18:22 - Читать на русском
Карпати взяли на перегляд трьох новачків – один з них відразу отримав капітанську пов'язку
Назар Вербний / Сайт Карпат

Карпати продовжують будувати плани щодо підсилення складу перед стартом сезону 2020/21.

У спарингу проти Львова U-21 взяли участь троє потенційних новачків, інформує офіційний сайт "левів".

Впевнений дебют оновлених Карпат у відеоогляді матчу проти Львова U-21

Найдосвідченіший з них – Назар Вербний, який відразу отримав капітанську пов'язку. 23-річний хавбек вже має у своєму активі 49 матчів за Карпати. Останнім його клубом був донецький Олімпік.

Двоє інших гравців виховувалися в системі Карпат, однак за першу команду не провели жодного матчу. Це 25-річний півзахисник Ігор Поручинський та форвард Юрій Верещак, який старший на один рік. Останній у матчі проти Львова U-21 відзначився голом.

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Карпати Карпати Назар Назар Вербний Ігор Ігор Поручинський
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