У понеділок Чорноморець провів матч, яку охрестили "малим Класичним" – фаршировані 14 орендованими динамівцями одесити зустрілися з Маріуполем, в заявці якого зараз перебувають 15 орендованих футболістів Шахтаря. Перемогу відсвяткували "моряки", які в останніх двох турах демонструють доволі непоганий рівень гри – до звитяги над азовцями підопічні Юрія Мороза влаштували перестрілку з Металістом 1925, завершивши з рахунком 2:3. Тепер же команді доведеться зустрітись зі старшим братом Маріуполя.

В поєдинку проти Шахтаря одесити можуть сподіватись лишень на марнотратство донеччан. Тягатись з "гірниками" важко будь-якому колективу (Монако взагалі програв донеччанам), а Чорноморець поки що банально не готовий до таких матчів. Невеличке покращення у грі в останніх турах пов'язано з проблемами суперників – харків'яни майже не пресингували "моряків", а Маріуполь втратив основних футболістів півзахисту, зігравши складом із середнім віком в 19,5 років. СК Дніпро-1 і Десна, своєю чергою, розгромили підопічних Юрія Мороза, не дозволивши провести жодного моменту біля власних воріт.

Втім, Шахтарю не варто недооцінювати аутсайдера. Донеччани вже одного разу обпеклися в УПЛ, несподівано програвши Олександрії – у грі на зустрічних курсах в перші 20 хвилин "гірники" ковтнули два голи, після чого "жовто-чорні" закрились. Підопічним Роберто Де Дзербі так нічого й не допомогло – ні зіркові новачки, ні правильні тактичні рішення, ні високий темп. Щоб зламувати "автобуси", потрібна злагодженість дій та ігрова стабільність, однак саме її донеччанам і не вистачає. Навіть з більш відкритим Металістом 1925 тиждень тому команда мала шалені проблеми – так, за перший тайм вона завдала всього 1 удар. І це у матчі з дебютантом УПЛ!

Виїзна перемога над Монако посеред тижня показала стан проекту Роберто Де Дзербі в повній мірі. Прямо зараз "помаранчево-чорні" можуть провести приблизно 20-25 хвилин топового футболу, розриваючи суперників будь-якого класу й забиваючи ефектні голи, однак на більше Шахтаря не вистачає. Це – нормально, адже італієць ставить дуже складну ігрову модель, в якій виконавцям доводиться дуже багато й швидко думати. Донеччани поки що лишень вчаться, тож навіть Чорноморець матиме шанси створити сенсацію – тим паче, що проблеми "гірників" у центрі оборони нікуди не ділись.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Шахтар

Чорноморець: Кучерук – Путря, Дубко, Кадірі, Кузик – Білошевський, Михайленко – Цітаішвілі, Бугай, Авагімян – Ісаєнко

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Марлон, Корнієнко – Степаненко, Антоніо – Тете, Судаков, Мудрик – Дентінью

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Чорноморець в останніх двох турах показав певний ігровий прогрес, що й логічно – за місяць команда стала краще розуміти вимоги тренера та УПЛ. Звісно, треба робити знижку на клас суперників, однак сьогодні різниця в рівні може бути компенсована шаленою мотивацією. Шахтар же неідеальний, а сьогодні Роберто Де Дзербі ще й повинен провести ротацію – попереду Монако. У таких умовах прогнозувати якийсь розгром одеситів не можна.

Втім, навіть у нічию в цій зустрічі не віриться. Чорноморець ще не готовий до таких суперників, а донеччанам необхідно набирати очки за будь-яку ціну – після осічки Динамо у них з'явився шанс скоротити відставання від киян до мінімуму. Саме тому шанси "моряків" на сенсацію здаються мізерними. Шахтар з вірогідністю в 99% відсвяткує впевнену перемогу.