"Я щасливий, що завершив кар'єру практично у 38 років, і в такому клубі, як Шахтар. До такого віку зумів грати на такому рівні, підтримувати такий рівень, далі мені не захотілося йти грати кудись нижче.

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У кожного професіонала повинен бути якийсь фініш. Це спорт. Він не додає здоров'я. Я не хочу в 50 років бути в якомусь проблемному стані, суглоби міняти на штучні. Я просто спостерігаю, що відбувається з ветеранами багатьма. Потрібно розуміти, коли сказати собі "стоп".

Після завершення кар'єри ми поїхали зі збірною ветеранів України брати участь в турнірі в Іспанії. Після гри до мене підійшов скаут з Мальорки, який до цього розпитував про мене, і сказав, що їм потрібен досвідчений гравець на позицію лівого захисника.

Ми з ним зустрілися вранці наступного дня, обговорили деякі моменти, вони пропонували контракт на півроку. Я сказав, що це несерйозно. Хоча б на рік. Підписуючи контракт на півроку ти втрачаєш всі зв'язки в Україні, це не буде комфортно. Я не егоїст. Переживав за рідних.

Тому сказав: "Зробіть мінімальні умови, я переїду в Іспанію, може придбаю будинок, може залишуся тут жити". Але на більше пропозиції не було. Або на півроку, або нічого. І я відмовився", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, В'ячеслав розпочав професіональну кар'єру у 1996 році у хмельницькому Поділлі. Після кількох років у запорізькому Металурзі перейшов у Шахтар. Далі були донецький Металург, російський Шиннік, Дніпро і повернення у 2005-му в Шахтар. З "гірниками" Шевчук став володарем Кубка УЄФА, 7-разовим чемпіоном України, 5-разовим володарем Кубка країни і тричі вигравав Суперкубок України.

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