"Я не можу зараз уявити, що у нідерландській лізі може з'явитися футболіст із Росії. Це виключено. Яким би він хорошим не був.

Левченко: ФІФА має відправити кожного російського футболіста, який не висловився проти війни, назад до Росії

Зараз, коли кажуть "політика поза спортом, а спорт поза політикою" – звичайно ж, це нісенітниця. Тому жодного, на даний момент, російського футболіста не буде в нідерландській лізі.

Російський футболіст, як і більшість російських людей, які підтримують Путіна, – це персона нон грата для людей у ​​сфері впливу Нідерландів. На тих людей, які зараз якимось чином намагаються виправити ситуацію, підтримати Путіна, наприклад, Валерій Ойф, який є президентом Вітесса, чинять величезний тиск, щоб він сказав, що він проти війни. А це людина, яка наближена до російських грошей та олігархів", – сказав Левченко у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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