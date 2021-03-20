"Складно коментувати – правила щодо рук в штрафному прописані настільки двояко. У будь-якому разі будеш правий. Чи то м'яч зустрів руку, чи рука зустріла м'яч. Чесно, я не знаю.

Повернення азовців на рідну арену у відеоогляді матчу Маріуполь – Минай

Яка ж гра нічийна? За моментами вона зовсім не нічийна, у нас було три хороші моменти, які потрібно було реалізувати. Тоді психологічний тягар був би знятий, і ми б діяли розкутіше. Є неприємна серія, ми намагаємося, хочемо. Раді, що ми на нашому полі, але воно не готове зараз, щоб грати в швидкий, комбінаційний футбол. Газону потрібен час, щоб зміцніти, бо зараз ще зовсім пісок. На такому полі складно пресингувати та показувати швидкість. Добре, що зараз є пауза на 2 тижні. І поле набере кондиції і команда. Хочемо вигравати кожен матч. Звичайно, команда отримає перевагу від домашніх ігор. Якщо фанати будуть вболівати за нас і підтримувати, буде перевага.

Батько на матчі? Було так сплановано, він хотів приїхати на наш перший домашній матч. Приїхав підтримати, поспілкуватися. Він скучив за роботою. Ну яке досягнення може бути? Я можу назвати нічию так, а можу "трагедією". Нічия – це нічия. Звичайно, ми завжди хочемо максимум, і нам дуже потрібна підтримка вболівальників", – резюмував Маркевич у ефірі Тур ONLINE.

Маріуполь розписав нічию з Минаєм у першому матчі сезону на рідному полі