"Сложно комментировать – правила рук в штрафной прописаны настолько двояко. В любом случае будешь прав. То ли мяч встретил руку, или рука встретила мяч. Честно, я не знаю.

Возвращение азовцев на родную арену в видеообзоре матча Мариуполь – Минай

Какая же игра ничейная? По моментам она совсем не ничейная, у нас было три хороших момента, которые нужно было реализовать. Тогда психологический груз был бы снят, и мы бы действовали раскованнее. Есть неприятная серия, мы стараемся, хотим. Рады, что мы на нашем поле, но оно не готово сейчас, чтобы играть в быстрый, комбинационный футбол. Газону нужно время, чтобы окрепнуть, потому что сейчас еще совсем песок. На таком поле сложно прессинговать и показывать скорость. Хорошо, что сейчас есть пауза в 2 недели. И поле наберет кондиции и команда. Хотим выигрывать каждый матч. Конечно, команда получит преимущество от домашних игр. Если фанаты будут болеть за нас и поддерживать, будет преимущество.

Отец на матче? Было спланировано, он хотел приехать на наш первый домашний матч. Приехал поддержать, пообщаться. Он соскучился по работе. Ну какое достижение может быть? Я могу назвать ничью так, а могу "трагедией". Ничья – это ничья. Конечно, мы всегда хотим максимум, и нам очень нужна поддержка болельщиков", – резюмировал Маркевич в эфире Тур ONLINE.

Мариуполь расписал ничью с Минаем в первом матче сезона на родном поле