Маріуполь в перші 18 турів УПЛ не провів жодного матчу в рідному місті, адже на стадіоні імені В. С. Бойка тривало оновлення газону. Роботи розтягнулися на сім місяців, але їхній результат візуально не вразив – втім, ще є надія на те, що травичка розростеться. Для футболістів же було важливо, що домашній поєдинок проти Миная в 19-му турі відбувався з глядачами на власному стадіоні.

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У першому таймі команди почергово володіли ініціативою й працювали у середньому темпі. Значної кількості моментів не виникало – на взяття воріт претендувало тільки чотири епізоди. Перший на 8-й хвилині змарнував Мишньов, який вистрілив з лету після кутового (повз ліву дев'ятку), а на 10-й у падінні пробивав Очеретько – Попович виручив Минай.

Гості огризнулися на 31-й, коли Маємбе прийняв м'яч на правому краю штрафного й завдав удару у зовнішній бік сітки. На 37-й же в гру знову довелося вступати Поповичу – Мишньов з розрізного пасу Танковського вийшов віч-на-віч з голкіпером, але той ногою парирував його удар! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму зміст гри не змінився. В перші 30 хвилин команди жодного разу не влучили в площину: Минай обмежився дальніми негострими пострілами Нурієва та Петрусенка, а от Маріуполь міг забити внаслідок прориву Бондаренка на правий край штрафного – Артем пробив повз ближню дев'ятку. На 75-й же він забив, реалізувавши вихід віч-на-віч з Поповичем, але арбітри помітили у хавбека офсайд. Не в останню чергу така бідність на моменти виросла з травматичності поєдинку – у азовців ще до 60-ї хвилини зламалися Кащук та Очеретько, а у закарпатців на 76-й зашкутильгав Маємбе.

В ендшпілі зустрічі гра особливо не змінилася, хоча Сніжко міг додати перцю на 78-й хвилині, грубо зрізавши Топалова в підкаті, однак замість червоної картки Олексій побачив тільки жовту. Загалом, за весь другий тайм найяскравішим епізодом "лисів" став стоп-кадр із смішним виразом обличчя Мілевського на лавці запасних:

Самый яркий момент Милевского в матче против Мариуполя pic.twitter.com/JBlD3TWAUA — Майкл Сыч (@totsamiymisha94) March 20, 2021

Маріуполь же міг вирвати перемогу на 85-й хвилині, коли Кулаков увірвався на правий край штрафного, хитнув захисника й вистрілив у дальній верхній кут – вище воріт! Крім того, на 90-й Маємбе зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр Анатолій Абдула вирішив, що все нормально.

Пиняшко вже у компенсований час огризнувся ударом з лінії штрафного в руки Гальчуку. Це було перше влучання в площину у другому таймі. Одразу за цим пройшов і легенький постріл Нурієва – це навіть ударом важко назвати, але голкіпер вступив у гру. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Маріуполь набрав 18 очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Минай, маючи в активі 14 пунктів, піднявся на тринадцяту сходинку.

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