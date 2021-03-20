Маріуполь і Минай розписали нульову нічию в 19 турі УПЛ. Дивіться відеоогляд поєдинку.

Азовці вперше грали на рідній арені після 7 місяців роз'їздів. Саме команда Маркевича домінувала у першому таймі, проте власна неточність і голкіпер суперника Попович не дали статися голу.

Маріуполь розписав нічию з Минаєм у першому матчі сезону на рідному полі

По перерві майстерність довелося демонструвати і Гальчуку – воротар Маріуполя діяв надійно. Гол Бондаренка скасували через очевидний офсайд, а руку Маємбе у карному майданчику Миная арбітр проігнорував. 0:0 – "сухе" повернення футболу в Маріуполь.