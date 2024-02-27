Міністерство молоді та спорту на своєму сайті опублікувало оновлений наказ щодо Української асоціації футболу.

Мобілізація в Україні: ультрас Динамо, Шахтаря, Севастополя і ще 29 клубів звернулися до влади і всіх чоловіків

Громадську спілку (УАФ) було визнано критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Документ дозволяє не мобілізувати військовозобов'язаних працівників організації. Вперше такий наказ був опублікований 2 квітня минулого року, а зараз він був продовжений.

Нагадаємо, сьогодні ультрас 32-х українських клубів звернулись до влади і всіх чоловіків з вимогою виконати свій громадянський обов'язок і стати на захист Батьківщини (у тому числі всередині країни).

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