Під час матчу 24-го туру чемпіонату Хорватії між загребським Динамо і Рієкою (1:0) вболівальники господарів підготували потужну атракцію.

Акція на підтримку України від фанатів Динамо З / Фото з соцмереж

Ультрас загребського Динамо вирішили нагадати всьому світу, що війна в Україні не закінчилась і вже перетнула позначку у два роки. Під час матчу з Рієкою вболівальники вивісили банер зі словами, написаними українською: "Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів-українців з московських кайдан", повідомляє Telegram-канал фанатського угруповання Bad Blue Boys.

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Окрім слів з другого куплету пісні "Ой у лузі червона калина" (яку було виконано наживо на початку другого тайму), фанати хорватського клубу оздобили перфоманс відсилкою до абревіатури назви фанатського руху київського Динамо (War Boys Club – WBC). Також на полотні зобразили представника ультрас з відомого фото доби війни на Сході.

До слова, під час поєдинку збиралися пожертви у синьо-жовті скриньки на купівлю та ремонт транспортних засобів для українських захисників. Також продавалися футболки, всі кошти від реалізації яких також було спрямовано на підтримку України.

Нагадаємо, фанати Динамо Загреб перебувають у дуже хороших відносинах зі своїми київськими колегами – відразу після початку війни у матчі Ліги Європи вони одними з перших підтримали український народ.

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