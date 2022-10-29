"Перемога є перемога. Проти будь-якої команди грати складно. Ми знаємо Минай, вони знають нас, часто дивимося матчі одне одного. Нам було важливо після позитивної для нас гри в Києві (проти Динамо (1:1), – прим.) з таким самим настроєм і бажанням зіграти цю гру.

Ворскла – Минай – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У суперника збитий склад, і він практично не змінюється. Трапляються заміни, але команда зіграна. А в такому випадку її важко розхитати. І ці очки, і перемоги, здобуті на виїзді – це доказ. Налагоджена гра, у них є три-чотири напрацьовані комбінації на стандартах, ми розуміли це і готувалися до цього. Але без частки везіння не обходиться жодна перемога.

Допомогло, що забили першими швидкий гол. Адже суперник далі починає реагувати, а ти починаєш підлаштовуватись. Хоча з боку Миная стандарти були небезпечними для нас. Всі боролися, билися, декілька разів воротар нас виручив – у Різника є такі якості, що у важкі часи він нам допомагає. Сьогодні він нічого не "привіз", не намалював. А так кілька разів були моменти, коли схопив м’яч і різко починав атаки. Зокрема, після одного з таких епізодів могли забити третій м’яч. Він добре бачить поле, читає і розуміє гру. Є банальна приказка, що воротар – це пів команди. І сьогодні це підтвердилося. Хоча вся команда зіграла добре, не тільки Різник", – цитує Скрипника офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, після 10-ти турів Ворскла у турнірній таблиці УПЛ йде восьмою, маючи у своєму активі 11 очок.

Ворскла переграла Минай завдяки вбивчій реалізації – команда Скрипника обійшла Динамо і серйозно піднялася в УПЛ