Минай підписав контракт з правим захисником із Замбії Шеммі Маембе, повідомляє видання Meta Ratings.

Минай підписав іспанського захисника – клуб планує трансфер ще одного легіонера

22-річний оборонець, який перебував на перегляді у закарпатському клубі, добре зарекомендував себе у товариських матчах. Контракт з першим африканцем в історії клубу укладено терміном на три роки. В активі Маембе виступи за юніорську та молодіжну збірні своєї країни на чемпіонаті світу та Кубку африканських націй.

До слова, до закриття трансферного вікна закарпатці планують підсилитися ще одним новачком.

Нагадаємо, Минай у другому турі УПЛ здобув несподівану перемогу над Олександрією (1:0) – стартовий матч проти Львова підопічні Кобіна пропустили через спалах COVID-19 у таборі "синьо-золотих".

Минай здобув мінімальну перемогу над Олександрією у дебютному матчі в УПЛ