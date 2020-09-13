Минай підписав іспанського захисника – клуб планує трансфер ще одного легіонера
Спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів про майбутнє підсилення команди.
"Думаю, що Минаю допоможе іспанський захисник Едгар Капаррос, якого ми підписали. Наступного тижня ми збираємося оформити відносини ще з легіонером з однієї з африканських країн.
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Сподіваюся, що і я ще не сказав свого останнього слова в якості футболіста. Тренувальний процес вже відновив", – поділився Кополовець у коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, Минай сьогодні дебютував в УПЛ несподіваною перемогою над Олександрією (1:0), єдиний гол в активі екс-форварда збірної України Антона Шиндера.
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