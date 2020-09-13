"Думаю, що Минаю допоможе іспанський захисник Едгар Капаррос, якого ми підписали. Наступного тижня ми збираємося оформити відносини ще з легіонером з однієї з африканських країн.

Сенсаційний дебют команди Кобіна у відеоогляді матчу Минай – Олександрія – 1:0

Сподіваюся, що і я ще не сказав свого останнього слова в якості футболіста. Тренувальний процес вже відновив", – поділився Кополовець у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Минай сьогодні дебютував в УПЛ несподіваною перемогою над Олександрією (1:0), єдиний гол в активі екс-форварда збірної України Антона Шиндера.

Минай здобув мінімальну перемогу над Олександрією у дебютному матчі в УПЛ