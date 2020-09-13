Минай дебютував в УПЛ матчем в Ужгороді проти Олександрії, та ще й при вболівальниках на трибунах. Атмосфера стояла святкова, погода була теплою, але перший тайм зустрічі майже нічого, крім прекрасної атмосфери, і не продемонстрував. Команди провели на двох аж чотири удари, з яких лише два можна назвати небезпечними.

Екс-форвард збірної України забив дебютний гол Миная в УПЛ

Минай стартував активніше й тримав ініціативу практично до самого свистка на перерву. Господарі регулярно відправляли нападників у прориви, завантажували м'яч у штрафний подачами та заробляли стандарти, а перший гольовий момент створили вже на 14-й хвилині – це Кожанов з передачі Шиндера виривався на побачення з Паньківим. Денис пробив прямо в голкіпера. Попри активність "лисів", це був їхній передостанній небезпечний епізод до у першому таймі.

Олександрія не була схожою на себе, допускаючи велику кількість помилок і збиваючись на максимально банальні дії – але і вони не приносили гостроти. Перший постріл по воротах гості провели аж на 26-й хвилині, коли Мишенко змістився з флангу і слабенько пробив по центру з-за меж карного майданчика. Попович впорався. На 32-й хвилині Банада замкнув подачу з кутового ударом головою значно вище воріт, після чого гості взагалі перестали загострювати. За це їх покарали вже на 34-й хвилині: Минай заробив кутовий, Кожанов виконав подачу, а Шиндер головою спрямував м'яч у лівий кут – 1:0! Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

Володимир Шаран у перерві зробив подвійну атакувальну заміну, замість Стецькова та Сітала кинувши у бій Третьякова та Безбородька. Ефект від цих замін протримався хвилин десять, за які Олександрія провела кілька швидких атак. На 53-й гості навіть вимагали пенальті за падіння Безбородька – втім, Микола Балакін не повівся на хитрощі Дениса. Жодного удару по воротах олександрійці в перші 25 хвилин не провели, а перевага над Минаєм вивітрилась ще раніше. Вже на 58-й хвилині Нурієв міг забити другий гол "лисів", отримавши передачу на лівий край штрафного, накрутивши захисників і вистріливши по воротах – спробу заблокували. На 66-й же ледь не стався рімейк першого голу – цього разу Шиндер з подачі Кожанов пробив над поперечиною.

Втім, в останній чверті зустрічі стало помітно, що Минай втомився. Контратаки зникли, а Олександрія почала створювати реальні моменти. Так, на 73-й хвилині забивати мав Ковалець, який замкнув подачу Мишенка зі штрафного ударом головою під ближню стійку – Попович парирував! На 76-й Кирило потужно вистрілив з дистанції над правою дев'яткою, а на 78-й Гордієнко невдало замкнув подачу з кутового. Ще за хвилину Ковалець увірвався на лінію карного майданчика та пробив низом по центру – Попович спіймав м'яч. Здавалося, що Олександрія ось-ось дотисне Минай.

Втім, в останні десять хвилин у "лисів" увімкнулося друге дихання. Підопічні Василя Кобіна стали вилітати у швидкі контратаки й почали заробляти стандарти: один з них на 86-й хвилині Ткачук перетворив у прямий удар метрів з 30-ти (слабенько, по центру), а в іншому випадку стався удар головою в руки Паньківу. На 90-й Книш внаслідок скидки від захисника гостей вилетів на побачення з голкіпером і обійшов його, однак з гострого кута у порожні ворота Данило не забив. Олександрія огризнулася кількома проникними передачами без завершення, а на 92-й хвилині врятувати від поразки міг Бабогло – він замкнув подачу ударом над воротами.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Миная, який набрав три очки й піднявся на сьому сходинку. Олександрія, маючи в активі стільки ж залікових балів, опустилася на п'яту сходинку.

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