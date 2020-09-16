Минай подписал первого африканца в своей истории
Новичок украинской Премьер-лиги усилился очередным новичком.
Минай подписал контракт с правым защитником из Замбии Шемми Маембе, сообщает издание Meta Ratings.
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22-летний защитник, который находился на просмотре в закарпатском клубе, хорошо зарекомендовал себя в товарищеских матчах. Контракт с первым африканцем в истории клуба заключен сроком на три года. В активе Маембе выступления за юниорскую и молодежную сборные своей страны на чемпионате мира и Кубке африканских наций.
К слову, до закрытия трансферного окна закарпатцы планируют усилиться еще одним новичком.
Напомним, Минай во втором туре УПЛ добыл неожиданную победу над Александрией (1:0) – стартовый матч против Львова подопечные Кобина пропустили из-за вспышки COVID-19 в лагере "сине-золотых".
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