Минай в семи последних турах побед не знал. Подопечные Василия Кобина за этот период набрали всего три очка и забили столько же голов, поэтому в домашнем матче против СК Днепр-1 им была нужна победа – неважно, что главный бомбардир Шиндер отбывал дисквалификацию. На такой случай закарпатцы даже оделись в красную форму, удивив телезрителей. Впрочем, гостям три очка также были необходимы, ведь "спортклубовцы" проиграли две предыдущих встречи и шли на десятом месте в турнирной таблице.

Йовичевич и еще трое представителей СК Днепр-1 пропустили матч против Миная из-за коронавируса

Подопечные Игоря Йовичевич с первых минут принялись доказывать статус фаворита пары. СК Днепр-1 с ходу захватил инициативу и мог открывать счёт уже на 4-й минуте в результате выхода Хобленко один на один, но Алексей пробил мимо ворот. Далее "желто-чёрные" провели несколько атак без завершения, а на 13-й минуте они заработали угловой – после подачи с него Лопирёнок ударил Игнатенко по ноге в штрафной. Игорь Пасхал пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти, хотя в этом эпизоде ​​было также подозрение относительно игры Игнатенко рукой. Так или иначе, Хобленко реализовал "11-метровый" – 0:1.

Минай пошёл отыгрываться, но отсутствие Шиндера чувствовалась. У хозяев в завершающей фазе почти ничего не клеилось – за тридцать последующих минут "лисы" имели лишь слабый удар Ткачука с линии полукруга мимо створа и неточный дальний выстрел Меличенка. СК Днепр-1 также не давил, но мог наказать соперника контратакой на 32-й минуте: Хобленко прорвался правым флангом на край штрафной и прострелил на дальнюю штангу, а Цуриков замыкал с нескольких метров в практически пустой ближний угол – выше ворот! На 41-й минуте Андрей мог исправиться, пробив из центра штрафной после хорошей передачи от Булецы, но выстрел заблокировали.

Казалось, на перерыв команды уйдут при минимальном преимуществе гостей, хотя матч выглядел довольно ровно. Впрочем, днепровцы поплатились за свою расточительность на 45-й минуте, когда Кныш ворвался в штрафную на дриблинге и получил по ногам от Сватка. Игорь Пасхал даже без видеоповтора указал на "точку", а Нуриев уверенно развёл мяч и Сарнавского по разным углам – 1:1.

Во втором же тайме команды словно подменили. СК Днепр-1 будто и не выходил на поле, а Минай начал создавать топ-моменты с первых же минут: на 47-й Меличенко замыкал прострел Снижка в центр штрафной ударом мимо дальней штангу, а на 50-й Матич головой замкнул его навес – немного неточно! На 51-й в игру вступил Сарнавский, который ногой парировал удар Ткачука с близкой дистанции, а Игорь Пасхал ещё и проморгал фол против Пиняшка в штрафной. Казалось, вот-вот минайцы дожмут гостей, но темп несколько сбило повреждение голкипера Поповича на 54-й минуте. Его сменил Каниболоцкий.

Впрочем, для СК Днепр-1 заминка не принесла дивидендов. Уже на 60-й минуте закарпатцы могли выходить вперёд после выстрела Кныша с острого угла, а на 64-й Даниил красиво пробил метров с 23-х в правую девятку – в обоих случаях шикарно сыграл Сарнавский. На тот момент по ударам уже было 13:4 в пользу минайцев. Гости начали нервничать, фолить и зарабатывать предупреждения, а на 68-й минуте они ещё и меньшинстве остались – Хобленко в споре с Кнышом легонько боднул Даниила головой в лицо, а тот картинно упал. Этого хватило для прямой красной за неспортивное поведение.

В начале 70-х минут Василий Кобин и Андрей Ханас (менял Игоря Йовичевича, больного COVID-19) провели серию замен – у минайцев на поле вышли Хахлёв и Шпак, а днепровцев освежили Коркишко и Чичиков (а чуть позже – и Довбик). Темп игры немножко упал, за что гости едва не наказали дальним ударом Игнатенко на 77-й минуте. Выстрел оказался неточным, а Минай, поняв намёк, ответил голом на 79-й: Сакив запустил передачу на ход Пиняшку, а то на левом краю штрафной качнул защитника и пробил в дальний угол – 2:1!

СК Днепр-1, однако, не сдавался. На 81-й минуте свежий Коркишко едва не стал автором гола года, пробив с лёту из-за пределов штрафной в левую девятку – Каниболоцкий спас Минай. На 87-й же Довбик замыкал подачу с правого фланга ударом головой под ближнюю штангу, однако и здесь экс-днепрянин парировал. Минай же в этот период огрызался контратаками. В конце концов, на 90-й минуте они принесли хозяевам успех: Шпак после обыгрыша перед штрафной отдавал поперечный пас, но попал в защитника днепровцев – рикошетом от него мяч отлетел на 11 метров, откуда Нуриев пробил в левый нижний угол. Мяч от штанги залетел в сетку. 3:1.

Игорь Пасхал добавил к основному времени семь минут, за которые гости сумели заработать пенальти. После просмотра видеоповтора арбитр его подтвердил, а Коркишко на 90+7-й забил второй гол СК Днепр-1 – 3:2! Впрочем, на камбэк у команды времени не хватило. Минай празднует победу.

Таким образом, Минай прервал 7-матчевую безвыигрышную серию и набрал девять очков, поднявшись аж на десятую позицию в турнирной таблице. СК Днепр-1, имея в активе только восемь зачётных баллов, опустился одиннадцатую.

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