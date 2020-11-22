Коментатор матчу 10-го туру УПЛ Минай – СК Дніпро-1 Віктор Вацко розповів, чому на матчі відсутній наставник дніпрян Ігор Йовічевіч.

Наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч здав позитивний тест на коронавірус і через це пропускає матч проти Миная, повідомив Віктор Вацко в ефірі матчу.

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Окрім нього, дніпряни мають ще три втрати – захворіли асистент головного тренера Юрій Беньо, а також гравці Сергій Кравченко та Володимир Адамюк.

Зазначимо, що на початок матчу СК Дніпро-1 мав у активі 8 очок та посідав 10 місце, а Йовічевіч очолив команду впродовж сезону.

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