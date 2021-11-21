Матч Минай – Інгулець стартував о 14:00. Такі поєдинки прийнято називати битвою за 6 очок – закарпатці набрали 8 очок і йшли передостанніми, а команда Сергія Лавриненка мала на бал більше і посідала 14-ту сходинку турнірної таблиці. Сьогоднішні суперники дуже давно не знають смаку перемог – Інгулець востаннє вигравав ще 28 серпня, а єдина звитяга Миная була зафіксована ще в першому турі (31 липня!). Відповідно, матч в Ужгороді був так званою дуеллю кризових команд, одна з яких мала нагоду перервати жахливу серію.

Євген Селезньов, який у поточному сезоні не забив ще жодного м'яча, але марить побиттям рекорду УПЛ, повернувся у стартовий склад Миная у статусі капітана команди і дуже натхненно заспівав Гімн України перед матчем. І вже на 4-й хвилині Минай міг забивати – Горін пробив головою після подачі кутового, але Гальчук у стрибку врятував Інгулець! Міг виникнути момент і в Селезньова, однак Євген не влучив по м'ячу, намагаюсь замкнути простріл з флангу.

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Інгулець відповів падінням Запорожця у штрафному майданчику. Арбітр Роман Блавацький не призначив пенальті і "поплатився" за це вже за кілька секунд. Бартуловіч, виконуючи штрафний удар, влучив прямісінько в голову головному арбітру. По суті, це був найцікавіший момент біля воріт господарів до 28-ї хвилини.

Перший же удар по воротах Миная став гольовим. Максим Ковальов з меж воротарського вгатив м'яч у сітку після метушні, яку спричинила подача кутового. Цікаво, що захисник Інгульця зовсім не святкував свій перший гол у сезоні, хоча за Минай ніколи не грав. Петровці нарешті перервали свою "суху" серію тривалістю майже 400 хвилин. Майже тут же підопічні Лавриненка могли забити ще раз, але Запорожець невдалим пасом зіпсував контратаку гостей два в два.

На 40-й хвилині Минай зрівняв – і забив Селезньов! Досвідчений форвард опинився першим на добиванні після влучання в стійку та сейву Гальчука. Євген зумів з кількох метрів заштовхати м'яч у сітку та забив свій перший гол за Минай і 117-й в УПЛ – до повторення рекорду Селезньову бракує ще 6.

Здавалося, перший тайм завершиться миром, але вже в компенсований час Олег Горін зробив те, що не вдалося на перших хвилинах. Центрбек випередив Коробенка після навісу з кута поля і вивів Минай вперед! Камбек підопічних Ігоря Леонова перед самою перервою.

На другий тайм Лавриненко замінив Коробенка з Бартуловічем, які мали жовті картки. З'явилися Коваленко і Лупашко – останній не грав через травму півтора року, вперше вийшовши на поле після тривалої перерви. Перший момент у другому таймі за Інгульцем – Ковальов класно пробив зі штрафного, але Кучер зіграв не менш розкішно, здійснивши диво-сейв! Ще один шанс гостей змарнував Козак, схибивши з меж штрафного.

На 56-й хвилині Євген Селезньов пішов з поля. До слова, востаннє форвард забивав у матчі УПЛ не з пенальті більше шести років тому – 17 жовтня 2015-го. Всі свої 5 голів за Колос Селезньов оформив ударами з 11-метрової позначки.

Гопей теж не влучив у ворота, замикаючи подачу зі штрафного. Активніше заграв Інгулець у другому таймі, але зумів зрівняти тільки на 80-й, коли тиск гостей значно зменшився. Плохотнюк боровся із суперником і від когось із них м'яч по дузі влетів у сітку. Автором гола записали гравця Інгульця. Минай ще й завершував гру в меншості після вилучення Месхі, який отримав другу жовту.

Зрештою, команди завершили перше коло бойовими 2:2, продовживши свої серії без перемог. Минай посідає 15 місце – 9 очок. В Інгульця 10 пунктів і 14-та позиція.

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