"Дорогу осилить той, хто йде! Такі поразки роблять нас сильнішими!

Верес – Минай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тільки так виховується характер! Ніколи не здавайтеся", – написав Селезньов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, приклавши фото з тренажерного залу.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру Минай на виїзді мінімально поступився Вересу 0:1. Селезньов вийшов на поле у стартовому складі і був замінений на Ахмедзаде на 56-й хвилині зустрічі. Цікаво, що закарпатці мали шанс зрівняти рахунок з пенальті, однак Білоног не зміг переграти кіпера рівненців. Асистент головного тренера Миная Микола Цимбал після цього епізоду навіть пошкодував, що так скоро замінив Селезньова.

Верес здобув першу перемогу після повернення в УПЛ, мінімально перегравши Минай