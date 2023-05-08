Ворскла все ще сподівається зачепитись за п'яту сходинку, яка дає право на участь в Лізі конференцій. В останніх двох матчах підопічні Віктора Скрипника не впорались з Рухом (1:1) і не пройшли перевірку Динамо (1:2), тож доводити свою профпридатність і право на єврокубки треба було як мінімус самим собі. Натомість у Миная все було набагато тривіальніше: аби втриматись в еліті, закарпатцям треба було битись за кожне очко у всіх матчах, що залишились.

Ворскла втратила основного захисника до кінця сезону

Перший небезпечний момент створили полтавці вже на другій хвилині: Сефері бив здалеку, однак м'яч пролетів над поперечиною. У відповідь Мельник мав замикати подачу з кутового, але не влучив по м'ячу. Ближче до середити тайму Булеза зі штрафного вистрілив впритирку з ближньою стійкою.

Твердохліб на швидкості вривався лівим флангом у штрафний, але пробив над воротами. Відразу ж Сефері стріляв низом – Бандура забрав. За трохи Крупський відгукнувся на навіс у воротарський, але з гострого кута пробив по горобцях. Після 30-ї хвилини ініціативою заволоділи господарі і почали активно діяти поблизу воріт Ворскли.

За 5 хвилин до завершення першого тайму Твердохліб змарнував ще один шанс, пробивши метрів з 15-ти над поперечиною. Однак, потуги закарпатців таки дали свої плоди: вже у доданий час м'яч після подачі Булези з лівого флангу довго рикошетив по воротарському і, зрештою, прилетів до Петька, який в дотик переправив його у сітку.

По перерві Степанюк потужно бив зі штрафного, але удар прийняла на себе стійка. Минай міг подвоювати, однак Твердохліб з близької відстані не зміг переграти Ісенка. За трохи Мельник головою завершував навіс зі штрафного – зависоко. В середині другої сорокап'ятихвилинки гості ледь не привезли гол у свої ворота – Кравець із правого флангу віддав назад на Ісенка, той не зумів зупинити сферу і лише стійка врятувала "зелено-білих". Черговий шанс відігратись не зумів реалізувати Нестеренко, пробивши у воротаря.

На 75-й хвилині Твердохліб втік від захисників, увірвався у штрафний і з гострого кута пробив у Ісенка. З таким нефартом Єгору, напевно, варто підтримати традицію Михайла Кополовця і сходити до церкви? Вишневський ледь не прокинув м'яч повз Ісенка, що вийшов з воріт, але голкіпер Ворскли підчистив. Вже у доданий час Бог почув молитви вболівальників Миная і Твердохліб таки забив, зробивши рахунок остаточним.

Перемога принесла Минаю 26 очок і підняла на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Ворскла залишилась з 30-ма пунктами і опустилась на восьме місце (від єврокубків полтівців відділяє вже 8 балів).

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