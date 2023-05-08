Ворскла все еще надеется зацепиться за пятую строчку, которая дает право на участие в Лиге конференций. В последних двух матчах подопечные Виктора Скрипника не справились с Рухом (1:1) и не прошли проверку Динамо (1:2), поэтому доказывать свою профпригодность и право на еврокубки надо было как минимум самим себе. В свою очередь у Миная все было гораздо тривиальнее: чтобы удержаться в элите, закарпатцам надо было биться за каждое очко во всех оставшихся матчах.

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Первый опасный момент создали полтавчане уже на второй минуте: Сефери бил издали, однако мяч пролетел над перекладиной. В ответ Мельник должен был замыкать подачу с углового, но не попал по мячу. Ближе к середине тайма Булеза со штрафного выстрелил впритирку с ближней стойкой.

Твердохлеб на скорости врывался по левому флангу в штрафную, но пробил над воротами. Сразу же Сефери стрелял низом – Бандура забрал. Вскоре Крупский откликнулся на навес во вратарскую, но с острого угла пробил по воробьям. После 30-й минуты инициативой завладели хозяева и начали активно действовать вблизи ворот Ворсклы.

За 5 минут до конца первого тайма Твердохлеб упустил еще один шанс, пробив метров с 15-ти над перекладиной. Однако, потуги закарпатцев все-таки дали свои плоды: уже в добавленное время мяч после подачи Булезы с левого фланга долго рикошетил по вратарской и, наконец, прилетел к Петько, который в касание переправил его в сетку.

После перерыва Степанюк мощно бил со штрафного, но удар приняла на себя стойка. Минай мог удваивать, однако Твердохлеб с близкого расстояния не смог переиграть Исенко. Мельник головой завершал навес со штрафного – слишком высоко. В середине второй сорокапятиминутки гости едва не привезли гол в свои ворота – Кравец с правого фланга отдал назад на Исенко, тот не сумел остановить сферу и только стойка спасла "зелено-белых". Очередной шанс отыграться не сумел реализовать Нестеренко, пробив во вратаря.

На 75-й минуте Твердохлеб убежал от защитников, ворвался в штрафную и с острого угла пробил в Исенко. С таким нефартом Егору, наверное, стоит поддержать традицию Михаила Кополовца и сходить в церковь? Вишневский едва не пробросил мяч мимо Исенко, вышедшего из ворот, но голкипер Ворсклы подчистил. Уже в добавленное время Бог услышал молитвы болельщиков Миная и Твердохлеб все-таки забил, сделав счет окончательным.

Победа принесла Минаю 26 очков и подняла на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ворскла осталась с 30-ю пунктами и опустилась на восьмое место (от еврокубков полтавчан отделяет уже 8 баллов).

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