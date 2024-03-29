"У хорошій формі воротар Кривбаса – Кліщук. Ми саме проти нього грали у листопаді, коли я прийняв команду.

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Знаєте, кого я хотів запросити, але не вийшло? Він зараз саме отримав травму – Ткачук із Металіста 1925. Ми знайомі давно, грали разом. Я навіть Макса Білого запрошував, який завершив кар'єру. Він сказав: "Ні, я завершую кар'єру".

Рибалка – хороший футболіст, якісний. Я був би не проти, якби він грав у моїй команді. Зараз багато хороших нападників в Україні. Я би взяв до себе Будківського. Я з ним грав раніше, ми добре розуміли один одного. Люблю таких високих нападників, які чіпляються за м'яч, багато забивають", – сказав Любеновіч в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Минай у турнірній таблиці УПЛ після 21-го туру йде останнім, однак після відновлення чемпіонату України встиг здобути вже дві звитяги (на відміну від першої частини сезону, де у жодному з матчів не святкував перемоги).

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