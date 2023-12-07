Минай оголосив про припинення співпраці з черговим гравцем – закарпатський клуб покинув форвард Олег Вишневський. Про це пише клубна прес-служба.

Минай влаштував грандіозну чистку – команду Любеновіча покинув капітан і ще чотири гравці

За офіційною інформацією, клуб і футболіст розірвали угоду за згодою сторін. Вишневський провів 54 матча за Минай у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і зробив три результативні передачі.

Варто зазначити, Минай не гратиме до кінця року, оскільки матч з ЛНЗ було вирішено перенести на весну.

Нагадаємо, закарпатці посідають останню сходинку УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів на 6 очок. Нещодавно клуб замінив головного тренера Володимира Шарана на Желько Любеновіча.

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