Минай объявил о прекращении сотрудничества с очередным игроком – закарпатский клуб покинул форвард Олег Вишневский. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Минай устроил грандиозную чистку – команду Любеновича покинул капитан и еще четыре игрока

По официальной информации, клуб и футболист расторгли соглашение по соглашению сторон. Вишневский провел 54 матча за Минай во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал три результативных передачи.

Стоит отметить, что Минай не будет играть до конца года, поскольку матч с ЛНЗ было решено перенести на весну.

Напомним, закарпатцы занимают последнюю строчку УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 6 очков. Недавно клуб заменил главного тренера Владимира Шарана на Желько Любеновича.

Обновленный Шахтер уступает Динамо СаШо, полный крах вчерашних лидеров, редкие 10 баллов – Пушич нашел замену звезде