"У клубі роздумують над можливими кандидатами на заміну Шарану вже давно – відколи ось ця серія без перемог набула загрозливих масштабів. Серед тих, кого керівництво розглядало можливою заміною, є, зокрема, прізвища Федика, Руслана Костишина, Головка. Список дуже широкий, але хотіти – це одне, а могти – це інше.

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Клуб реально оцінює свої можливості й готовий дати шанс комусь з молодих тренерів, хто добре знає стан справ у юнацьких командах. Імовірний виліт у Першу лігу може стати поштовхом для зміни вектора клубу – повне переорієнтування на роботу з молоддю та виховання її для заможних клубів УПЛ. У Минаї опираюся на досвід "кейсу Твердохліба", якого знайшли в Першій лізі, а зараз торгуються щодо нього з фінансово спроможними учасниками чемпіонату. Більш того, є навіть варіанти з продажем його за кордон", – повідомляє Telegram-канал УПЛ жива.

Журналіст Володимир Звєров додає, що у списку реальних претендентів є і Володимир Мазяр, який понад рік сидить без роботи після відходу з казахського Акжайика.

Нагадаємо, Минай посідає останнє місце турнірної таблиці УПЛ, маючи всього 6 очок після 14 зіграних матчів (жодної перемоги). Офіційно відставку Шарана ще не підтверджено.

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