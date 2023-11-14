"В клубе раздумывают над возможными кандидатами на замену Шарану уже давно – с тех пор как вот эта серия без побед приобрела угрожающие масштабы. Среди тех, кого руководство рассматривало возможной заменой, есть, в частности, фамилии Федыка, Руслана Костышина, Головко. Список очень широкий, но хотеть – это одно, а могти – это другое.

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Клуб реально оценивает свои возможности и готов дать шанс кому-то из молодых тренеров, хорошо знающих положение дел в юношеских командах. Вероятный вылет в Первую лигу может стать толчком к изменению вектора клуба – полное переориентирование на работу с молодежью и воспитание ее для состоятельных клубов УПЛ. В Минае опираюсь на опыт "кейса Твердохлеба", которого нашли в Первой лиге, а сейчас торгуются по нему с финансово состоятельными участниками чемпионата. Более того, есть даже варианты с продажей его за границу", – сообщает Telegram-канал УПЛ жива.

Журналист Владимир Зверов добавляет, что в списке реальных претендентов есть и Владимир Мазяр, больше года сидящий без работы после ухода из казахского Акжайыка.

Напомним, Минай занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ, имея всего 6 очков после 14 сыгранных матчей (ни одной победы). Официально отставка Шарана еще не подтверждена.

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