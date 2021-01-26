Минай став членом об'єднання, спрямованого на розвиток партнерства між 27 європейськими командами. Співпраця запланована у 4 напрямках: новітні технології, спонсорство, сервіс та події.

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Як повідомляє офіційний сайт закарпатців, вони стали першим українським клубом, який приєднався до Альянсу. Серед учасників об'єднання є такі відомі клуби, як Селтік, Реал Сосьєдад, Вулверхемптон, АЕК, Сент-Етьєн, Кальярі та інші.

Зауважимо, Минай пішов зимувати на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ. Для них це дебютний сезон в українській першості.

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