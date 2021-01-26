Минай приєднався до партнерства європейських клубів, ставши першим представником України
Закарпатський клуб розширює географію співпраці. Він увійшов до Спортивного Інноваційного Альянсу.
Минай став членом об'єднання, спрямованого на розвиток партнерства між 27 європейськими командами. Співпраця запланована у 4 напрямках: новітні технології, спонсорство, сервіс та події.
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Як повідомляє офіційний сайт закарпатців, вони стали першим українським клубом, який приєднався до Альянсу. Серед учасників об'єднання є такі відомі клуби, як Селтік, Реал Сосьєдад, Вулверхемптон, АЕК, Сент-Етьєн, Кальярі та інші.
Зауважимо, Минай пішов зимувати на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ. Для них це дебютний сезон в українській першості.
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