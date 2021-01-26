"Тренувалися в Ужгороді в снігу, було дуже холодно. Я познайомився з командою, їздили в Угорщину зіграти проти моєї колишньої команди – Кішварди. Поки проходжу адаптацію в команді.

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Думаю, в Туреччині погода нам дозволить працювати повноцінно. Нам потрібно додавати в думки, більше думати на футбольному полі, не бігати просто так. Упевнений, що фізично команда буде готова. Тепер потрібно додати мислення - більше розумних дій на полі.

З Кобіним, з Кополовцем спілкуємося, згадуємо різні моменти. А так все, в основному, молоді, з усіма спілкуюся. Нурієв – це синок мій. Він мене називає Володимирович, а я його – синок. Вважаю, що якщо він буде працювати, то у нього все вийде і він зможе стати хорошим футболістом", – поділився Мілевський у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

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