Минай стал членом объединения, направленного на развитие партнерства между 27 европейскими командами. Сотрудничество запланировано в 4 направлениях: новейшие технологии, спонсорство, сервис и события.

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Как сообщает официальный сайт закарпатцев, они стали первым украинским клубом, который присоединился к Альянсу. Среди участников объединения есть такие известные клубы, как Селтик, Реал Сосьедад, Вулверхэмптон, АЕК, Сент-Этьен, Кальяри и другие.

Заметим, Минай ушел зимовать на 11 месте в турнирной таблице УПЛ. Для них это дебютный сезон в украинском первенстве.

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