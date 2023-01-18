Закарпатський та одеський колективи визначились, з ким проведуть матчі під час підготовки до весняної частини сезону УПЛ.

Минай проведе сім контрольних поєдинків у період з 25 січня по 18 лютого, інформує сайт клубу.

Металіст повідомив плани на зимову паузу – традиційний напрям і багато спарингів

Спаринг-партнерами закарпатців будуть болгарський Спартак Варна, польський Подбескідзе, боснійські Сараєво та Вележ Мостар, узбецький Насаф, казахський Мактарал та латвійська Ауда.

Чорноморець у своєму Telegram-каналі також опублікував імена суперників – болгарський Спартак Варна (21 січня), сербський Нові-Пазар (26 січня), косовський Малішево та узбецький Локомотив (29 січня).

СК Дніпро-1 розтрощив підопічних легенди Динамо у спарингу – дубль Довбика та результативні дії гравців Металіста