Товариський матч

Септемврі (Болгарія) – Зоря (Україна) – 2:3

Голи: Костадінов, 14, ?, 25 – Кирюханцев, 38, Нагнойний, 54, Булеца, 78

Зоря мінімально обіграла суперника з Європи в спарингу – за луганців дебютував потенційний новачок

Зоря у черговому товариському матчі впоралась з Септемврі. Луганці вже на початку матчу могли виходити вперед, але м'яч підступно влучив у стійку. Середняк Першої ліги Болгарії відповів доволі нелогічним голом на 14-й хвилині: Кучерук зреагував на удар з гострого кута, відбивши перед собою, але на добивання вже не встиг. За трохи Русин міг зрівнювати – форвард з-за меж штрафного закручував під поперечину, але кіпер у шаленому стрибку потягнув сферу, перевівши на кутовий. Після розіграшу стандарту спочатку все той же Русин, а за мить Нагнойний зобов'язані були забивати, але захисники творили дива.

Луганці накочували атаку за атакою і, в результаті, отримали ще один м'яч у свої ворота – помилка в центрі поля Мишньова, перехоплення, простріл у воротарський з правого флангу і гол. В середині тайму болгари могли добивати "мужиків", але після пострілу зі штрафного сфера влучила у стійку. Однак, ще до перерви Зоря один гол відквитала – Кирюханцев головою замкнув навіс від партнера. За мить Нагнойний впав у штрафному, але арбітр замість пенальті виписав Денису "гірчичник".

Після відпочинку Нагнойний реабілітувався, відгукнувшись на передачу верхом від Булеци і головою перекинув круглого через кіпера. В середині другої сорокап'ятихвилинки 20-річний оборонець міг оформити дубль, але воротар Септемврі вчасно пірнув і не дозволив м'ячу влетіти у кут. Наприкінці матчу Булеца вирішив перевірити пильність голкіпера і вгадав – перший номер болгар пустив метелика поміж ніг. Друга перемога Зорі на зборах.

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