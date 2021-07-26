Сергій Білан обійматиме одну з ключових посад у структурі клубу, інформує офіційний сайт закарпатців. Функціонер вже активно виконує свої обов'язки.

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Білан працює в Минаї з 2017 року. За цей час він став активним учасником створення і налагодження роботи клубної ДЮСШ, а також академії. На посаді спортивного директора він замінить Михайла Кополовця.

Нагадаємо, у минулому сезоні Минай посів останню сходинку УПЛ, однак врятувався від вильоту завдяки пониженню Олімпіка. Нову кампанію закарпатці розпочнуть 31 липня матчем проти Олександрії.

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