Закарпатский клуб организовал официальную презентацию зимних новичков, которых набралось аж 10. О большинстве из них было объявлено ранее, но некоторые фамилии подтвердились только сегодня.

Минай узнал, где будет проводить домашние матчи УПЛ – ранее двум аренам на Закарпатье объявили жесткий ультиматум

Минай усилили защитники Кирилл Прокопчук, Сергей Корнийчук, Евгений Скиба, Ярослав Кисель, полузащитники Василий Вашкеба, Павел Тищук, Владислав Семотюк, Иван Матюшенко, нападающие Денис Устименко и Владислав Вакула. Особенно интересна персона последнего. 24-летний Вакула в свое время подавал большие надежды и получил контракт от Шахтера, но потом начались постоянные скандалы с нарушением дисциплины. Желько Любенович возлагает большие надежды на "ренессанс" вингера, который забил в первом же матче не просмотре.

Напомним, Минай ушел зимовать на дне таблицы УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 6 очков, а от спасительной на 9. Закарпатцы возобновят сезон 25 февраля матчем против СК Днепр-1.

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